شرطة البيئة والمسطحات تشن حملات مكبرة بالمحافظات

قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام والجهات المعنية بحملة مُكبرة إستهدفت كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بنطاق محافظات "القليوبية – المنيا – القاهرة - الجيزة" .

أسفرت جهودها فى مديرية أمن القليوبية فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" تم ضبط (مخزن للإتجار فى الأسمدة والمخصبات الزراعية) بمضبوطات بلغت (16,1 طن أسمدة ومخصبات زراعية) مقلدة وبدون فواتير ومحظور تداولها .

وفى مديرية أمن المنيا فى مجال حماية الثروة الزراعية "الأسمدة والمخصبات الزراعية" تم ضبط (شركة ومخزنين للإتجار فى الأسمدة والمبيدات الزراعية) بمحافظة المنيا بمضبوطات بلغت ( 410 طن أسمدة زراعية - 1,750 طن مخصبات زراعية – 500 كيلو جرام أسمدة زراعية سائلة – 7630 لتر مبيدات زراعية) بدون بيانات ومجهولة المصدر ومحظور تداولها .

و فى مجال حماية الثروة السمكية تم ضبط عدد (35) قضية متنوعة. فى مجال تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات ▪ ضبط عدد (207) مخالفة (تجاوز النسب القياسية لعوادم ‏السيارات) بنطاق مديريات أمن " القاهرة – الجيزة - القليوبية".

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.