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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

عيد عبد الهادي: كلمة الرئيس بمؤتمر "تحيا مصر"تؤكد استمرار النهج الداعم للقضية الفلسطينية

د. عيد عبد الهادي
د. عيد عبد الهادي

ثمن د. عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال مشاركته بفعالية مؤتمر "تحيا مصر" لدعم فلسطين، قائلا: حاسمة ومؤكدة على استمرار النهج المصري إزاء التعامل مع القضية الفلسطينية وتوخي الحذر تجاه ما تشهده القضية من منحنى شديد الخطورة قد يؤدي في النهاية إلى تصفيتها بمحاولات مستميتة من الغرب بتصعيد فكرة التهجير ونزوح الشعب الفلسطيني للجنوب في إشارة إلى سيناء.

وأكد عبد الهادي، في بيان له، أن تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال كلمته على رفض مصر القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين من أرضهم واستبعاد حدوث أي من تلك المحاولات على الأراضي المصرية أو مجرد المساس بأمن الوطن أو التعديل على حدوده باي شكل من الأشكال، يؤكد يقظة السياسية المصرية الخارجية التي ما زالت تتعامل مع تداعيات الحرب بعقلانية ورشد في إحداث التوازن المطلوب من أجل وقف إطلاق النار وفي الوقت ذاته عدم تصفية القضاء والتصدي لمحاولات إزالة القضية بعدوان غاشم حصد العديد من الأرواح.

ولفت إلى أن الدولة المصرية ستظل الداعم العربي والإقليمي والدولي الأول تجاه القضية الفلسطينية وكل فلسطيني يعي تماما حجم الجهود الإنسانية والسياسية والاجتماعية التي تبذلها مصر من أجل دعمه ومساندته لإرجاع حقوقهم والتنديد بجرائم العدو المغتصب الذي راح يحقق انتصاراته الوهمية على حساب الإنسانية والأطفال والابرياء السين يذوقون مرارة الانتقام اللاذعة التي تجعلهم يمرون يومهم في ترويع وفزعات مضطرة غير إنسانية وغير دينية أو أخلاقية.

وأضاف الدكتور عيد عبد الهادي، أن الرئيس السيسي حريص في كافة خطاباته أو اللقاءات المكثفة التي يقوم بها من أجل تهدئة الأوضاع في غزة، على التأكيد القاطع على الموقف المصري الثابت والذي لن يتغير أو يتوانى لحظة عن إرجاع الحقوق لأصحابها.

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