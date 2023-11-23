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رئيس التحرير
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برلمان

رئيس حزب الاتحاد: مؤتمر تحيا مصر وفلسطين يعبر عن الدعم الشعبي للأشقاء

رضا صقر، رئيس حزب
رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد

أكد رضا صقر، رئيس حزب الاتحاد، أن مؤتمر "تحيا مصر وفلسطين" الذي جاء وسط حشود غفيرة باستاد القاهرة الدولي، يؤكد دعم الشعب المصري ووقوفه إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين، مستمسكا بحقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة، والتأكيد على موقف مصر التاريخي باعتبارها الحامل الأول لعبء القضية الفلسطينية.

وأضاف "صقر" - في تصريحات صحفية اليوم - أن كلمة الرئيس السيسي التاريخية بمؤتمر اليوم، تؤكد إدراك مصر لدورها وواجبها تجاه الشعب الفلسطيني الشقيق وقضيته المقدسة، مشيرا إلى أن هذا الموقف سيضاف لسجل المواقف التاريخية والمشرفة للدولة المصرية.

وثمن رئيس حزب الاتحاد، الدور المصري في إرسال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، لتكون أكبر داعم للشعب الفلسطيني بوصول كمية المساعدات إلى 12 ألف طن، والتي أضيفت إليها اليوم إعطاء الرئيس السيسي إشارة البدء لانطلاق أضخم قافلة مساعدات لأهالينا في غزة، مشيرا إلى أن كلمة السيسي جاءت أيضا ردا على المزايدين على مصر فيما يخص دعم الأشقاء، والتأكيد على أن معبر رفح لم يغلق أبدا.

وجدد رضا صقر، تأييده لموقف الرئيس السيسي والدولة المصرية، الرافض للتهجير القسري للشعب الفلسطيني الشقيق، والذي أكد أنه "خط أحمر"، مشيرا إلى أن هذا الموقف يعبر عن قدرة الدولة المصرية على حماية أرضها وسيادتها، التي لا يمكن المساس بها.

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