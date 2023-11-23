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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أبو الليف يطرح أحدث أغانيه الدنيا بنك

صدى البلد

طرح النجم نادر ابو الليف أحدث أغانيه التي تحمل اسم "الدنيا بنك" من  كلمات محمود شوقي وألحان رنا طارق وتوزيع أسامة عبد الهادي، وتتناول أن عمل البني آدم في الدنيا مكتوب له في الآخرة والكل سوف يتحاسب بعمله.

وطرح مؤخرًا المطرب أبو الليف وهبة مختار أغنية جديدة تحمل اسم "الراجل الحنين رزق" على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وهى من كلمات السيد على والحان وتوزيع رامى المصرى وطبلة أحمد عيادى وجيتار مصطفى أصلان وتم التسجيل فى استوديو طرب ومكس وماستر هانى محروس.

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وعرض مؤخرًا الفنان نادر أبو الليف مسرحية "عنبر 7" على مسرح عبد المنعم جابر بالإسكندرية، وهى مسرحية كوميدية ساخرة اجتماعية، ويشارك فى بطولة العرض الفنان القدير صبرى عبد المنعم، والفنان محمد عبد الجواد، وعدد من الفنانين الشباب، تأليف وإخراج الكاتب والفنان هشام السيد، وتم عرضها أيام الخميس والجمعة والسبت من كل أسبوع.

 

أسامة عبد الهادي الفنان نادر أبو الليف المطرب أبو الليف إيمي سمير غانم هاني محروس حسن الرداد وايمي سمير غانم حسن الرداد

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