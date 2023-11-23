بأربع هجمات.. المقاومة الإسلامية تتبني استهداف قواعد عسكرية أمريكية في العراق



أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق تبنيها استهداف قاعدتين للاحتلال الأمريكي بأربع هجمات، استهدفت اثنتان منها قاعدة "عين الأسد" غربي العراق، واثنتان استهدفتا قاعدة الاحتلال قرب مطار أربيل شمالي العراق، خلال أوقات مختلفة من هذا اليوم، بالطائرات المسيّرة. وقد أصابت أهدافها بشكل مباشر.

كما أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق روقت سابق استهدافها أبراج قاعدة الإحتلال الأمريكي في الأنبار (عين الأسد) من مسافة قريبة جداً بقذائف 7-RPG وامطارها بوابل من الرصاص.



وكانت قناة الميادين ذكرت انه تم قصف القوات الأميركية للمرة الثانية في مطار أربيل شمال العراق.

وذكر المصدر ذاته أنه تم قصف القاعدة الأمركية في مطار أربيل شمال العراق بجانب قاعدة "عين الأسد" في الأنبار غرب العراق.

وكانت القوات الأميركية قصفت مناطق من خطوط التماس مع الجيش السوري والقوات الرديفة شمال شرق دير الزور

وبينت الميادين نقلا عن مصادر محلية سورية أنّ القصف الأميركي شمال شرق دير الزور لم يوقع أي اصابات واقتصرت أضراره على الماديات في المنطقة

وأشارت الميادين الي ان القصف يعد الاستهداف الأميركي الأول لمنطقة فصل بين الجيش السوري والقوات الرديفة ومسلحي قسد والقوات الأميركية.