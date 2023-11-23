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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مصرع وإصابة 11 في انقلاب سيارة أجرة بطريق الفيوم القاهرة الصحراوي

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

 

لقي شخص مصرعه وأصيب 10 آخرون فى حادث  انقلاب سيارة اجرة  بطريق الفيوم القاهرة الصحراوى .

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم إخطارا من مامور مركز شرطة طامية بالحادث .

تبين من التحقيقات ان الحادث وقع بسبب انقلاب سيارة اجرة علي طريق الفيوم القاهرة الصحراوي باتجاه طريق الجبانات بالفيوم ، بسبب السرعه الزائدة وإختلال عجلة القيادة في يد السائق وفقدانه السيطرة على السيارة.

أسفر الحادث عن مصرع شخص واصابة 10 اخرون  باصابات متفرقة 

تم نقل جثة المتوفى الى مشرحة مستشفى الفيوم العام ، والمصابين الى مستشفى التامين الصحى للعلاج 

تم تحرير محضر بالحادث ،  وأحيل الى نيابة طامية التى تولت التحقيق .

 

 

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