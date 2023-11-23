«هرم أهل القرآن».. الطاروطي: الشيخ الحصري قبلة تعلم الذكر الحكيم في العالم

قال الشيخ عبدالفتاح الطاروطي، نائب شيخ مشايخ المقارئ المصرية، إن القارئ الشيخ محمود خليل الحصري رحمه الله، يعتبر هرم أهل القرآن الكريم، ويعتبر قبلة تعلم القرآن بسند وإخلاص وجلال، لافتا إلى الحصري علامة بارزة في تعلم القرآن الكريم.

الطاروطي: الشيخ خليل الحصري قبلة تعلم القرآن فى العالم

وتابع الشيخ الطاروطي نائب شيخ عموم مشايخ المقارئ المصرية، اليوم الخميس، حيث تحل غدا الجمعة الذكرى الـ 43 لرحيله: "الخصري كام يجذبنا الى القران بروحانيته واخلاصه، فكان يستخدم الطرب الروحى وليس النغم، فالحصرى بقى توهجه إلي اجيال واجيال، وشيخى الذى علمنى القران قال لى إنه تعلم من أداء سيدنا الحصرى، وكان صوته كصوت الحصرى".

واستكمل الطاروطي: "شيخى علمنى أن من يريد أن يبقى عليه ان يعلم جلال القرآن، فالطرب يتبخر، فجلال القرآن يبقى فى لب الفؤاد، فإلى الآن تجد في كل دول العالم القراء يقتادون بالحصرى، لأنه يأخذ العقل إلى جمال وجلال القرآن".

لماذا لقب بالشيخ المعلم؟

فيما قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الشيخ محمد خليل الحصري خلال حياته ملأ الأرض علمًا وتعليمًا، لافتًا إلى أنه ولد في قرية شبرا النملة بطنطا ودفن بها، وحفظ القرآن ورتله وجوده وقرأ القراءات العشر، وجاء للقاهرة وقدم طلبا للامتحان بالإذاعة بعد توليه مقرأة سيدي عبد العال بطنطا، والذين كانوا يتقنون قراءة القرآن الكريم بشكل رهيب، وامتحنه الشيخ محمود برانق والشيخ عامر بن عثمان، معقبًا: "بعد الانتهاء من امتحانه قالوله إيه يابني ده.. دي تلاوة زي ما يكون جبريل هو اللي يتلوا القرآن".

وأضاف جمعة أن الشيخ محمود خليل الحصري، لقب بالشيخ المعلم، أو المعلم الأول لأنه بدأ وكان أولًا في العديد من الأشياء، وجميعها كانت تحقق نقلة نوعية في التعامل مع القرآن الكريم، وهو ما جعله يفوز بلقب المعلم.

وتابع عضو هيئة كبار العلماء، أن الشيخ الحصري بدأ في الدراسة الأكاديمية وألف فيما بعد 10 كتب أعطاها وهبة للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وكلها تفيض بالعلم.

ويعتبر الحصري أول من سجل المصحف الصوتى المرتل برواية حفص عن عاصم، وهو أول من نادى بإنشاء نقابة لقراء القرآن الكريم، ترعى مصالحهم وتضمن لهم سبل العيش الكريم، ونادى بإنشاء مكاتب لتحفيظ القرآن في جميع المدن والقرى، وقام هو بتشييد مسجد ومكتب للتحفيظ بالقاهرة.