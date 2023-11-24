تفاصيل تكريمات مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي قبل ساعات من انطلاقه

تنطلق الدورة الثامنة من مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي مساء السبت، وتستمر فعالياته في الفترة من 25 وحتى 30 نوفمبر الجاري.

تحمل دورة مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي هذا العام اسم الفنانة الدكتورة سميرة محسن، ويترأس المهرجان شرفيا الفنانة القديرة سميحة أيوب، ورئيس اللجنة العليا للمهرجان المايسترو نادر عباسي، وتديره الدكتورة انجي البستاوي، ويقام المهرجان تحت رعاية معالي وزيرة الثقافة الفنانة الدكتورة نيفين الكيلاني ، واللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

افتتاح مهرجان شرم الشيخ

يشهد مهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي افتتاحا هادئا يتناسب مع الظروف الحالية، مع إطلاق أوبريت للتضامن مع القضية الفلسطينية، بالتعاون بين المايسترو نادر عباسي والملحن أحمد الموجي.

يحضر افتتاح مهرجان شرم الشيخ الذي يقام في قصر ثقافة المدينة، النجوم المكرمون، وعدد من الوفود المصرية والعربية المشاركة بعروض مسرحية ضمن المسابقات المختلفة.

جوائز مهرجان شرم الشيخ

يقدم مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي 10 جوائز بأسماء المبدعين المسرحيين من كل ارجاء الوطن العربي والعالم.

وتتضمنت الجوائز، جائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان الكويتي محمد المنصور، وجائزة أفضل مؤلف بمسابقة العروض الكبرى باسم الدكتور مصطفي سليم، وجائزة أفضل ممثلة بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان الأردنية أمل الدباس.

أما جائزة افضل ممثل بمسابقة العروض الكبرى، فباسم الفنان الإماراتي حميد سمبيج، وجائزة أفضل مخرج بمسابقة العروض الكبرى فباسم الفنان الكويتي عبد الله عبد الرسول، أما جائزة أفضل سينوغرافيا فباسم الفنان المصري والسينوغرافي المهندس حازم شبل ، وجائزة لجنة التحكيم الخاصة بمسابقة العروض الكبرى باسم الفنان عماد الشنفري من سلطنة عمان.

ويطلق علي جائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض المونودراما باسم " جائزة محمد سيف الافخم " رئيس الهيئة الدولية للمسرح ، وجائزة أفضل أداء تمثيلي بمسابقة عروض المونودراما باسم الفنان الكويتي محمد الحملي ، وجائزة أفضل عرض متكامل بمسابقة عروض مسرح الشارع والفضاءات غير التقليدية باسم بلدية ظفار بسلطنة عمان ، بالإضافة لجائزة مسرح الشارقة الوطني لأفضل شخصية أو لجنة مهنية.

تكريمات مهرجان شرم الشيخ

أعلنت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي عن تكريم الفنان الشاب حمزة العيلي والفنانة والمخرجة التونسية دليلة مفتاحي، وذلك تقديرا لمشوارها الفني الكبير.

كما يكرم المهرجان الفنانة والنجمة الكبيرة ميمي جمال بدرع سميحة أيوب التقديري، وذلك تثمينا لمشوارها الفني الكبير على مدار سنوات طويلة.

واختارت إدارة مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي، الفنان الشاب محمد فهيم كأفضل شخصية مسرحية شابة للعام المسرحى 2022 /2023 بالدورة الثامنة عن أدائه الفنى المتميز عن مسرحية تشارلى شابلن.

ويعد الفنان السوري القدير أسعد فضة هو " الشخصية العربية المكرمة " في الدورة الثامنة وذلك تقديرا لمسيرته المسرحية المميزة والفنية بشكل عام والتي تحفل بالأعمال المتنوعة.