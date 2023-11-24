رغم مرضه.. الفنان عمرو محمد علي بكرسي متحرك في العمرة | صور

نشرت صفحة الإعلامي عمرو الليثي على فيسبوك، صورا للفنان عمرو محمد علي وهو على كرسي متحرك ويؤدي فريضة العمرة برفقة والدته.

وتعرض الفنان عمرو محمد علي لأزمة صحية كبيرة مؤخرا، فقد على إثرها القدرة على الحركة، ويتحدث بصعوبة، ولم يتمكن من العمل.

وكان عمرو محمد على الشهير بشقشق كان قد طلب من الإعلامي عمرو الليثي فى إحدى حلقاته بتحقيق أمنيته بالسفر إلى السعودية لاداء مناسك العمرة، وهو ما تحقق وقام بالسفر عمرو بصحبة والدته إلى الأراضي المقدسة.



وتقرر علاج الفنان عمرو محمد على الشهير بشقشق على نفقة الدولة، بعد المناشدة التى وجهها الإعلامى الدكتور عمرو الليثى ببرنامجه واحد من الناس لكل من يستطيع المساعدة فى علاجه قبل تدهور حالته.

وفور انتهاء الحلقة، تواصل الدكتور حسام صلاح، مدير المستشفيات الجامعية بجامعة القاهرة، مع الدكتور عمرو الليثى معلنا ًعلاج الفنان عمرو محمد علي على نفقة الدولة بمستشفيات الجامعة، واستعداده لاستقبال الفنان على الفور للبدء فى علاجه.

وكان برنامج “واحد من الناس” استضاف الفنان عمرو محمد علي ووالدته وشقيقه بحلقته السابقة، حيث استعرض شقشق مسلسل “أرابيسك” معاناته مع مرض التصلب المتعدد الذى تسبب فى عجزه عن الحركة، وما يعانيه من هجمات متتالية تسببت فى تدهور حالته.