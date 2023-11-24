مفاجأة مدوية بشأن استقالة حسام غالي من مجلس إدارة الأهلي

كشف إبراهيم سعيد نجم الكرة المصرية السابق حقيقة استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي استقالته من منصبه خلال الفترة الحالية.



وقال إبراهيم سعيد في تصريحات عبر برنامج 90+ : "هناك حالة غضب انتابت مجلس الإدارة حول الحديث خلال الفترة الأخيرة عن استقالة حسام غالي عضو مجلس إدارة النادي الأهلي".

وأضاف : "أن جميع هذه الأخبار تدعو للسخرية ، وأن غالي مستمر بشكل طبيعي حتى الآن في عضوية مجلس إدارة النادي الأهلي، خلال الفترة القادمة".



يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة هامة أمام ميدياما الغاني في مستهل مشوار الفريق بدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني السبت 25 نوفمبر الجاري فى التاسعة مساء ضمن الجولة الأولي من مباريات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال أفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.