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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمطار رعدية.. الأرصاد السعودية تطلق تحذيرات عاجلة لسكان هذه المناطق

صدى البلد

توقع المركز الوطني للأرصاد السعودية ؛ في تقريره عن حالة الطقس، اليوم الجمعة، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد على أجزاء من المنطقة الشرقية.

وقال المركز إن  الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة والرياض،مضيفاً أن من المتوقع أن تكوّن الضباب على أجزاء من مناطق عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة، حائل، الجوف والحدود الشمالية.


وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط وجنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعتها إلى 45 كم/ساعة مع السحب الرعدية.

ولفت المركز في التقرير إلى ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزء الشمالي ومن نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الأوسط والجنوبي تصل إلى أكثر من مترين على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية، وحالة البحر خفيف الموج على الجزء الشمالي وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الأوسط و الجنوبي تصل إلى مائج على الجزء الجنوبي مع السحب الرعدية.

وأوضح المركز أن حركة الرياح السطحية ستكون على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 20-40 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع السحب الرعدية الممطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى أكثر من مترين ونصف مع السحب الرعدية الممطرة , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج يصل إلى مائج مع السحب الرعدية الممطرة.

أرصاد السعودية البحر الأحمر الخليج العربي السحب الرعدية الممطرة الرياح السطحية الحدود الشماليه الجزء الشمالي

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