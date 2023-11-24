حركة الجهاد: الهدنة اعتراف صريح بتعثر قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة

قال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة ، اليوم الجمعة، أن الهدنة اعتراف صريح بتعثر قوات الاحتلال الإسرائيلي في غزة.

وأضاف الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في بيان، أنه لن يخرج باقي أسرى الإسرائيليين دون حرية كل أسرى الفلسطينيين.

وتابع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي: "سنجبر إسرائيل لاحقا على قبول شروط سياسية أخرى مهمة للشعب الفلسطيني".



وشدد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي النخالة على ضرورة الاستمرار بالقتال لوقف العدوان لأن قوات الاحتلال ستستأنف الحرب بعد انتهاء الهدنة.

وقال الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن قبول عملية تبادل للأسرى المدنيين من قبل العدو جاء نتيجة تلقيه خسائر كبيرة.

وأكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي على أن شجاعة الشعب الفلسطيني أصبح مثار فخر واعتزاز لكل شعوب العالم.