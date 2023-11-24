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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الجيزة تجهز 6 لجان عامة و754 فرعية لاستقبال 6.2 مليون بالانتخابات الرئاسية

محافظ الجيزة اللواء
محافظ الجيزة اللواء أحمد راشد

عقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة اجتماعاً موسعاً لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام    ( 10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في  الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و 2 و3  من نفس الشهر).


أكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.


وأشار اللواء أحمد راشد أن الانتخابات سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و 754 لجنة فرعية لاستقبال عدد  ٦ مليون و ٢٣٤ الف و ٣١٨ ناخب من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.


وأكد راشد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الإنتخابى بالصورة اللائقة والتى عهدها العالم عن الشعب المصري.


تصريحات المحافظ جاءت خلال اجتماعه لمناقشة الاستعدادات الخاصة بالانتخابات والذى بحث خلاله الدور الخاص بكل جهة مشيراً إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الانتخابات ويجرى الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الانتخابات بالديوان العام للمحافظة والتي سيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتي ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفوري مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.


وكمهام عاجلة وجه المحافظ مسئولي الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل وشرطة المرافق بالبدء فوراً في أعمال رفع كفاءة محيط اللجان ورفع أية مخلفات أو تعديات والسيارات المتهالكة ومنع الإشغالات وتوفير كل جهة لفرق عمل مجهزة للتوجه للمقار فى حالة الطوارئ على أن يتم توفير كافة الخدمات المتعلقة باستقبال الناخبين بكل لجنة وتسهيل حركة ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وتوفير مصادر الكهرباء والمياه وسيارات الإطفاء ووسائل الحماية المدنية والوقاية والتطهير وشوادر الانتظار وتجهيزها بالمقاعد والمظلات وإعداد مخطط من قبل الإدارة العامة للمرور لتوفير السيولة المرورية بمحيط اللجان والمتابعة الميدانية ورفع التقارير الدورية بنتائج الأعمال.


كما وجه محافظ الجيزة بسرعة مراجعة المقار الانتخابية واللجان وملحقاتها للتأكد من جاهزيتها وإجراء أعمال الصيانة المطلوبة بأي منها بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم وهيئة الأبنية التعليمية بالجيزة والمنطقة الأزهرية وتوفير متطلبات إقامة وانتقال أفراد التأمين والقائمين على العملية الانتخابية بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي، منوهاً على توفير جهاز السرفيس والنقل الجماعي لوسائل نقل للراغبين في الذهاب للمقار الانتخابية الخاصة بهم من ذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن وفى حالة بعد المسافة بين الناخب واللجنة التابع لها فور التواصل بغرف العمليات على أن يتم الانتهاء من تلك التجهيزات بمدة كافية قبل تسليم اللجان للجهات المعنية بالعملية الانتخابية.


وشدد المحافظ على مدير مديرية الشئون الصحية برفع حالة الطوارئ بكافة المستشفيات والتنسيق مع هيئة الإسعاف لتوفير عدد كاف من سيارات الإسعاف المجهزة وتوزيعها بصورة مناسبة لتغطية كافة المقار واللجان على أن يتم توفير طبيب أو مسعف بكل لجنة لسرعة التعامل مع حالات الطوارئ.    


وناقش المحافظ مع مسئولى مديريات الشباب والرياضة والتربية والتعليم والأوقاف والمنطقة الأزهرية والكنائس والمجلس القومى للمرأة والجهات التابعة لها البرامج التوعوية الجاري تنفيذها  للتوعية بأهمية المشاركة في الانتخابات، وأن ذلك يؤثر على مستقبل الوطن والتوجه التنموي والخدمي للدولة المصرية والذي ينعكس على حياة المواطنين في شتى المناحي.


مؤكداً على ضرورة التنسيق مع منظمات المجتمع المدني والرائدات الريفيات والمؤثرين والقيادات الشعبية لتوعية المواطنين بأهمية المشاركة بالانتخابات وعقد الندوات لتعريفهم بالخطوات اللازمة لتمكينهم من حقهم الانتخابي.


حضر الاجتماع إبراهيم الشهابي و هند عبدالحليم نواب المحافظ واللواء شاكر يونس السكرتير العام للمحافظة والعقيد حازم عمارة نائب المستشار العسكري وأيمن عتريس رئيس جهاز التفتيش والمتابعة الميدانية ومسئولي الجهات الأمنية و رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومديري المديريات ومسئولي الهيئات والإدارات والأجهزة المعنية بالمحافظة.

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