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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نفسى أبقى زي منى زكي.. نجلاء بدر تكشف عن مثلها الأعلى بالتمثيل

نجلاء بدر
نجلاء بدر

تحدثت الفنانة نجلاء بدر عن الفنانة التى تحب أن تشاهدها امام الشاشة،  مؤكدة أن الفنانة منى زكي هي الفنانة الوحيدة التى تحب مشاهدة جميع أعمالها.

وأضافت نجلاء بدر خلال حلولها ضيفة على الإعلامية إنجي على فى برنامج أسرار النجوم المذاع عبر إذاعة نجوم أف أم أن منى زكي من الفنانات اللاتي وصلن إلى قمة أدائهن الفني.

وتابعت نجلاء أنها تفكر دائما فى أداء منى زكي؛ خاصة مسلسل تحت الوصاية قائلة: “عندما أفكر فى أداء منى زكي فى تحت الوصاية بقول لنفسي أنا ممكن أوصل للأداء ده في يوم من الأيام”.
 

 

نجلاء بدر تتحدث عن صوت وصورة 


وأعربت الفنانة نجلاء بدر عن سعادتها بنجاح مسلسل صوت وصورة مع الجمهور المصري والعربي.

وأضافت نجلاء خلال حلقتها مع الإعلامية إنجي على في برنامج أسرار النجوم أن المسلسل شهد حالة من الغموض غريبة حتى داخل اللوكيشن,

وأضافت أن المخرج والمؤلف فرضا حالة من التكتم الشديد على شخصية القاتل حتى الحلقة 27 إلى أن تم تصوير مشهد القتل.

وتابعت نجلاء أنها كانت تتمنى أن تكون القاتلة هي رضوى والتى تجسد شخصيتها حنان مطاوع لتكون مفاجأة للجمهور، مؤكدة على أن الكاتب له وجه نظر مختلفة وحققت النجاح المطلوب.

 

مسلسل صوت وصورة 

 

"صوت وصورة" يعد من أبرز الأعمال الدرامية لما يحتويه من سيناريو مميز ويتضمن العديد من المفاجآت في الأحداث، المسلسل يكتبه محمد سليمان عبد المالك، ويخرجه محمود عبد التواب "توبة"، وتنتجه أروما ستوديوز، وسيتم عرضه عبر إحدى شاشات مجموعة قنوات المتحدة.

 

الحلقة الأخيرة 

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة كشف هوية القاتل، وهو شقيق المحامي لطفي عبود، الذي يلعب دوره أحمد ماجد.

 

 

نجلاء بدر منى زكى الفنانة نجلاء بدر

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