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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

20 شركة مصرية في معسكر تدريبي حول سلاسل الإمدادات لقطاع البلاستيك والمطاط

20 شركة مصرية من
20 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية

شارك ممثلو 20 شركة مصرية من أعضاء المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة معسكر تدريبي مدته يومين حول "سلاسل الإمدادات ودورة المنتج من التصنيع إلى التصدير" بالتعاون بين المجلس التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من خلال مشروع تريد لتطوير وتنمية التجارة.
 

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وأوضح محمد مجيد المدير التنفيذي للمجلس أنه جرى الترتيب للقاء منذ عدة أشهر سواء لأختيار الشركات أو تحديد الموضوعات التي تمت مناقشتها وفاعليتها للشركات ومدى قابليتها للتطبيق والاستفادة منها وكذلك الخبراء القائمين على التدريب ومدى ملائمة المطروح من موضوعات لقطاع البلاستيك خاصة أن قطاع البلاستيك والمطاط من أكثر القطاعات تطورا في الصناعات الكيماوية فضلا عن التوجه العالمي نحو الاقتصاد الأخضر.

تطبيق في بيئة العمل

وقال يحيي المنشاوي، مدير التطوير والتعاون الدولي بالمجلس إنه تمت خلال المعسكر مناقشات لدراسات عملية يمكن تطبيقها في بيئة العمل بعد عودة الشركات من المعسكر وكذلك طرح عقبات فعليه وإيجاد حلول لها من خلال الخبراء الذين حاضروا خلال المعسكر التدريبي.

شركة مصرية المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية الأسمدة الوكالة الأمريكية للتنمية التجارة

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