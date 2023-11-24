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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

فرص عمل للشباب بمرتبات مجزية.. تفاصيل

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وعليه تعلن وزارة الشباب والرياضة بشكل دائم عن وظائف تتناسب مع كافة التخصصات.

فرص عمل الشباب والرياضة

فرص عمل جديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة وذلك عن طريق تنظيم اليوم المفتوح للتوظيف، بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) وشركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية من خلال مبادرة توظيف مصر للعمل في شركة تعمل فى مجال الأطعمة.

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تخصصات فرص عمل الشباب والرياضة

وتتوافر فرص عمل الشباب والرياضة للشباب الحاصلين على مؤهل عالي أو متوسط حيث يتم إتاحة التخصصات التالية :-

- تتوافر فرص عمل كمنسق ممرات حاصل على مؤهل متوسط أو عالي.

- كما تتضمن الفرص المتاحة بائعو جزارة.

- وتتوافر أيضا فرص عمل بقالة.

- خضار وفاكهة.

- عطارة ويكون حاصلًا على مؤهل متوسط أو عالي.

- أفراد أمن حاصلين على مؤهل متوسط أو عالي.

- كاشير حاصل على مؤهل عالي.

- وتشمل التخصصات المطلوبة محضر طلبات حاصل على مؤهل عالي.

- مسؤول استلام حاصل على مؤهل عالي.

- كما تتوفر فرص عمل كمراقب مخزون حاصل على مؤهل عالي.

- أخصائي تسويق حاصل على مؤهل عالي.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل وظائف الشباب والرياضة وتتضمن مايلي :-

- يشترط أنّ يكون المتقدم لـ الوظائف لديه موقف واضح من الخدمة العسكرية.

- كما تشمل الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يتراوح عمر المتقدم بين 20 و40 عامًا.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- كما تمنح الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- وأيضا توفر الشركة للعاملين بها وجبات غذائية.

- كما توفر الشركة للعاملين بها سكن مجهز.

طريقه التقديم على الوظائف المعلنة 


ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية من الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.

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مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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