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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

4000 جنيه فى الشهر.. فرص عمل مش هتتعوض| اعرف الشروط

فرص عمل
فرص عمل

يسعي الكثير من الشباب إلي إيجاد فرص عمل جيدة توفر لهم راتب مادي ثابت وأيضا وظائف تتناسب مع المؤهلات الحاصلين عليها خاصة الشباب حديثي التخرج الذين يسعون إلي الحصول علي فرص فى سوق العمل .


وظائف وزارة الشباب والرياضة 


فرص عمل عديدة أعلنت عنها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع القطاع الخاص والتي تتناسب مع كافة التخصصات والمؤهلات الحاصل عليه الشباب كما أنها توفر رواتب مجزية.

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وتضمنت الوظائف المعلنة من قبل وزارة الشباب والرياضة رواتب تصل ل  4  ألف جنيه شهريا وذلك بالتعاون مع شركات عديدة من القطاع الخاص في العديد من التخصصات.

تخصصات فرص عمل وزارة الشباب والرياضة

وتشمل فرص عمل وزارة الشباب والرياضة، عدد من المناطق، وذلك عبر  الملتقى التوظيفي بمرتبات تصل إلى 4 آلاف جنيه شهريا في إحدى شركات الأمن والحراسة، للعمل في وظائف أمن إداري.

وتتوفر فرص العمل فى إحدى شركات الأمن والحراسة كما يلي :- 


- تتوفر فرص العمل في شركة إدارية بالقطامية براتب يبدأ من 3650 جنيها، ويكون العمل لمدة 5 أيام عمل +مواصلات من العباسية.

-كما تتوافر أيضا فرص العمل فى شركة إدارية بالتجمع الخامس براتب يبدأ من 4000 جنيها، ومتوفر سكن مجهز للمغتربين ومواصلات داخلية من السكن للموقع والعكس.

- وتتوافر أيضا شركه اتصالات كبرى بمدينة نصر راتب يبدأ من 3500 جنيها.

- ويمكن العمل أيضا فى  كمبوند سكني بالمعادي راتب يبدأ من 4000 جنيها.

- كما تتوافر فرص العمل فى شركه اتصالات باكتوبر براتب 4000 + مواصلات من الدائري.

- كما تتضمن الفرص مصانع أكتوبر ب3500 جنيها + سكن مجهز بالكامل.

شروط فرص عمل الشباب والرياضة


وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في المتقدم لشغل الوظائف المعلنة والتي تتضمن ما يلي :- 
- أن يتراوح سن المتقدم لـ الوظائف بين 20 ل 55 عام.

-يشترط أن يكون المتقدم للوظائف حاصل على مؤهل عالي ومتو سط وإعدادي.

- كما يشترط إجادة القراءة والكتابة.

مميزات فرص عمل الشباب والرياضة

- توفر الشركة للعاملين بها تأمين طبي واجتماعي.

- تمنح الشركة للعاملين بها رواتب مجزية.

- تمنح الشركة للعاملين بها إجازات سنوية.

- تمنح الشركة للعاملين بها ترقيات وحوافز.

- توفر الشركة للعاملين بها دورة تدريبية مجانا ويونيفورم مجاناً.

طريقه التقديم على الوظائف المعلنة 


ويمكن للراغبين في التقديم للوظائف الخالية ن الشباب والرياضة الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بالوزارة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف، والدخول منه للاستمارة الخاصة بتلك الوظائف لملء البيانات المطلوبة بها.

مبادرة توظيف مصر

وتأتي مبادرة توظيف مصر نتاج للتعاون بين وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر للتنمية .

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وتسعي المبادرة إلي توفير فرص عمل للشباب من خلال عقد  اليوم التوظيفي المفتوح لبعض المؤسسات التي تسعي إلي موظفين لشغل الوظائف المتاحة لديها.

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