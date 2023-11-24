ميناء بورسعيد يستقبل الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي لإغاثة أهالي غزة

استقبل فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي في ميناء بورسعيد بجمهورية مصر العربية، تمهيداً لنقلها إلى المتضررين من الشعب الفلسطيني داخل قطاع غزة.

وتشتمل الدفعة الأولى من شحنات الجسر البحري السعودي على 1050 طنًا من المواد الغذائية والطبية والإيوائية للإسهام في التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك ضمن الحملة الشعبية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.

ويأتي ذلك في إطار الجهود الإغاثية والإنساني التي تقدمها المملكة العربية السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من خلال ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة.