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رئيس التحرير
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تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

مفاجأة بعيار 21.. الذهب يواصل الارتفاع

مذيعة صدى البلد رانيا
مذيعة صدى البلد رانيا أيمن

قدمت مذيعة صدى البلد، رانيا أيمن تغطية اقتصادية حول السر وراء ارتفاع أسعار الذهب وموعد انخفاضه مرة أخرى، كما تم استعراض أسعار الدولار والعملات العربية والأجنبية. 

وعاودت أسعار الذهب الارتفاع اليوم ، بنحو 25 جنيها لكل جرام، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21  ليسجل سعر 2745 جنيها.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2353 جنيها وزاد سعر جرام الذهب عيار 24 ليسجل 3137 جنيه.
واليوم سجل سعر جرام الذهب عيار 24، نحو  3,137 جنيهاً.

وسجّل سعر الجرام عيار 21،   2,745 جنيها.

وسجّل سعر الجرام عيار 18 :   2,353 جنيها.

وسجّل سعر الجرام ، عيار 14 :  1,830 جنيها.

وبلغ سعر الجنيه ، عيار 24 :21,960   جنيه.

وعلق ناجي فرج  مستشار وزير التموين لشؤون صناعة الذهب على الارتفاعات القياسية التي تشهدها أسعار الذهب في السوق المحلي ووصول  سعر الجنيه الذهب إلى 23 ألف جنيه.
و قال أن الارتفاعات مبررة  جداً لان الذهب ارتفع عالمياً لأكثر من 130 دولار و ارتفاع أسعار الذهب أمر مبرر، وعالميا وصلت الأوقية لأكثر من 2000 دولار، الافراد  بيحبوا يقتنوا الذهب كمخزن  للقيمة وكذا الدول”.

وتوقع أن تشهد الفترة القادمة تراجعاً في الأسعار قائلاً : "من المتوقع أن تنخفض الأسعار في الفترة المقبلة وأنصح المواطنين  المغرمين بالذهب عدم  الاقتناء في الوقت الحالي والانتظار بعض الشيء للتراجع  مع  توقعات تراجعه في البورصات العالمية ومن جهة ومن جهة أخرى دخول كميات منذ الذهب للسوق المحلي عبر مبادرة زيرو جمارك.
وشهدت أسعار الدولار محليا استقرارا  لمدة تقترب من 8 أشهر، وهو الثبات الذي لم يحدث منذ سنوات
و سجل الدولار بالبنك المركزى المصرى الذى تراجع سعر الدولار فيه وسجل للشراء 30.82 جنيه، بعد 30.83.جنيه، وسجل للبيع  30.95 جنيه، وذلك بعد تصريحات رئيس الوزراء الأخيرة وبيان البنك المركزي المصري الأخير وبيان الحكومة الذى كشف عن الحصيلة الدولارية خلال العام المالي 2022-2023، بالتزامن مع هبوط قوي يضرب سعر الأخضر عالميا.

كما سجل سعره في أكبر بنكين حكوميين وهما "بنك مصر، والبنك الأهلي المصري
"  30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. .

واعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قبل يومين، إن أزمة العملة التي تمر بها مصر هي أزمة مؤقتة، وستنتهي في فترة قصيرة جدا.

وعلق على ذلك المستشار سامح الخشن، المتحدث باسم مجلس الوزراء، وقال إن حديث رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بأن أزمة الدولار ستكون عابرة قريبا تعد رسالة مهمة للغاية، وهي فعليا أزمة عابرة، والعالم يمر بأزمة اقتصادية مركبة ومعقدة منذ تفشي فيروس كورونا وحتى الآن.

من ناحية أخرى، شهد سعر الدولار  تقلبات أمام الجنيه في البنك المركزي المصري خلال الأيام الماضية بعد موجة من الارتفاعات شهدتها السوق السوداء من قبل بعض المتلاعبين وينص القانون على عقوبات رادعة لمن يقوم بتلك الجريمة.

نصت المادة 126 من القانون أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى “الدولار”.

ونصت المادة 126 مكرراً على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى “الدولار” خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

وأصدرت  الحكومة  قرارًا يلزم الأجانب المتقدمين، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل رسوم الإقامة من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري إلى أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، كما ألزم قرار الحكومة سداد غرامات التخلف وتكاليف إصدار بطاقة الإقامة بنفس الطريقة من الدولار أو ما يعادله.
وقررت وزارة الداخلية،  بدء تنفيذ هذا القرار ، والعمل به اعتباراً من يوم 16 سبتمبر الماضي، وهو ما سيساعد ايضا على تخفيف الضغط على الدولار. 
وهذه أسعار اشهر العملات الاجنبيه و العربية اليوم 
سعر اليورو 33.75 جنيه للبيع، و 33.63 جنيه للشراء.
سعر الجنيه الإسترليني 38.83 جنيه للبيع، و38.69 جنيه للشراء.
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.
سعر الدينار الكويتي100.38 جنيه للبيع، و100.03 جنيه للشراء.
 

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