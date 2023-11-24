تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

يبحث المواطنون بشكل مستمر عن حالة الطقس؛ وذلك بعد أن شهدت البلاد حالة من التقلبات الجوية الحادة والسريعة؛ نظرًا لطبيعة فصل الخريف، حيث من المتوقع أن تبدأ حالة عدم الاستقرار في عدد من الأماكن.

شاهد الفيديو:

وعلى الرغم من إعلان الهيئة العامة للأرصاد الجوية استقرار الحالة الجوية؛ إلا أنها توقعت حدوث تحول في درجات الحرارة، حيث تنخفض بقيم تصل إلى 4 درجات مئوية بداية من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 28 من نوفمبر 2023، وسط توقعات بسقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومحافظات شمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ومن المتوقع تأثر البلاد بكتلة هوائية باردة مصاحبة لامتداد منخفض جوي، تؤثر على الجمهورية، منتصف الأسبوع المقبل، تعمل على تراجع درجات الحرارة بشكل ملحوظ، يصاحبها سقوط الأمطار على شمال الجمهورية.