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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الأرصاد: ارتفاع مؤقت في درجات الحرارة مع وجود فرص ضعيفة لسقوط الأمطار

صدى البلد

كشفت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس المتوقعة خلال الفترة من السبت 25 نوفمبر إلى  الخميس 30 نوفمبر 2023

كشفت هيئة الأرصاد الجوية ، أن حالة الطقس سوف تشهد ارتفاعا مؤقتا في درجات الحرارة، اليوم الجمعة وغدا السبت، على أغلب أنحاء البلاد بقيم تتراوح ما بين درجتين إلى 3 درجات مئوية، وسط وجود فرص ضعيفة لسقوط الامطار.

حالة الطقس اليوم في مصر

 

وقالت هيئة الأرصاد، إن الطقس اليوم، يكون معتدل الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء حار على جنوب الصعيد.

بينما يظل الطقس مائل للبرودة ليلا على أغلب الأنحاء.

وحول الظواهر الجوية المؤثرة في حالة الطقس خلال الـ 48 ساعة القادمة، قالت هيئة الأرصاد، إن الأجواء سوف تشهد وجود أتربة عالقة في الهواء نهارا على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد.، تكون مثيرة للرمال والأتربة يوم السبت، تسبب في انخفاض مستوى الرؤية الأفقية على الطرق على فترات متباعدة.

مناطق الأمطار ودرجات الحرارة

أما عن فرص الامطار، خلال حالة الطقس الساعات القادمة، يشهد الطقس اليوم، فرص أمطار خفيفة على مناطق من مدينتي حلايب وشلاتين فقط على فترات متباعدة ومتقطعة.

وحول درجات الحرارة المتوقعة، خلال حالة الطقس الساعات القادمة، كالتالي:

القاهرة الكبرى والوجه البحري 27 للعظمى والصغرى 18 درجة
السواحل الشمالية 26 للعظمى والصغرى 17 درجة
جنوب سيناء 29 للعظمى والصغرى 19 درجة
شمال الصعيد 27 للعظمى والصغرى 11 درجة
جنوب الصعيد 30 للعظمى والصغرى 15 درجة

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