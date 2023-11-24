مكتب نتيناهو: الأسرى الإسرائيليون المفرج عنهم من غزة خضعوا لفحوصات طبية

رحبت حكومة الاحتلال الإسرائيلية اليوم الجمعة، بالأسرى الإسرائيليين المفرج عنهم من قطاع غزة ضمن صفقة تبادل الأسرى بين فصائل المقاومة الفلسطينية والاحتلال.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عقب دخول أول 13 رهينة إسرائيلية محررة إلى الأراضي الإسرائيلية: "إن الحكومة الإسرائيلية ترحب بعودة مواطنينا".

وأضاف البيان أن "الحكومة الإسرائيلية ملتزمة بعودة جميع الرهائن والمفقودين"، بحسب ما أوردته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" العبرية.

وأشار البيان: "خضع مواطنونا لفحص طبي أولي وأبلغ المسؤولون المعينون عائلاتهم بعودتهم"، مؤكدة أنه تم إطلاق سراح 11 مواطنًا أجنبيًا أيضًا، في إشارة إلى 10 تايلانديين ومواطن فلبيني واحد.

وأفرج اليوم الجمعة عن عدد من الأسرى الإسرائيلييين من قطاع غزة، بالإضافة إلى إفراج الاحتلال عن بعض المعتقلين الفلسطينيين من السجون، في إطار صفقة تبادل الأسرى التي اتفاق عليها فصائل المقاومة الفلسطينية وسلطات الاحتلال، برعاية مصرية قطرية أمريكية، والتي تأتي مع أول أيام الهدنة.