تايلاند تشكر مصر لإطلاقها سراح محتجزيها خارج اتفاق الهدنة .. فيديو

أفادت فضائية القاهرة الإخبارية، في نبأ عاجل أن تايلاند توجه الشكر لـ مصر على دورها في إطلاق سراح المحتجزين التايلانديين خارج إطار الهدنة.

وأكدت القاهرة الإخبارية أن تايلاند تثمن دور مصر في إطلاق سراح محتجزيها خارج إطار الهدنة.