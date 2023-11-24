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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وفا: الإفراج عن 24 امرأة فلسطينية و15 طفلا ضمن صفقة تبادل الأسري

الأسيرات المفرج عنهم
الأسيرات المفرج عنهم

ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا أن قوات الاحتلال الإسرائيلي افرجت ، مساء اليوم الجمعة، عن 39 معتقلا، بينهم 24 امرأة و15 طفلا، عند سجن "عوفر" العسكري" المقام على أراضي المواطنين في بلدة بيتونيا غرب رام الله، ومن معتقل "المسكوبية" في القدس المحتلة.

أشارت الوكالة الفلسطينية الي ان عدد من الحافلات والمركبات التابعة للجنة الدولية للصليب الأحمر، نقلت عدد من المعتقلين المفرج عنهم، من سجن "عوفر" العسكري" إلى بلدية بيتونيا. في حين تم الإفراج عن المعتقلات المقدسيات وعددهن 9، من معتقل "المسكوبية"، حيث كانت عائلاتهم باستقبالهم.

وفي وقت سابق من مساء اليوم، أصيب طفلان وشاب ومصوّر صحفي برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب قمعها المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال والصحفيين، الذين ينتظرون الإفراج عن بناتهم وأبنائهم، أمام سجن "عوفر" العسكري.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بأن طفلين (16 عاما) و(12 عاما) وشاب (20 عاما) أصيبوا برصاص الاحتلال الحي أمام سجن "عوفر" العسكري، وجرى نقلهم إلى المستشفى.

في حين، أفادت مصادر محلية بإصابة مصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في ساقه.

وكان عدد من المواطنين وذوي المعتقلات والمعتقلين الأطفال قد تجمعوا في وقت سابق من ظهر اليوم أمام مدخل سجن "عوفر" العسكري، لاستقبال بناتهم وأبنائهم المنوي الإفراج عنهم ضمن "صفقة تبادل".

وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين، ما أدى إلى إصابة طفلين وشاب بالرصاص الحي، ومصور صحفي بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط في الساق.

وفي سياق متصل، داهمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منازل المعتقلات أماني الحشيم ومرح بكير وزينة عبده، في مدينة القدس المحتلة.

ولفتت الوكالة الي ان  قوات الاحتلال انتشرت في مختلف أحياء القدس، وداهمت منازل المعتقلات في بلدتي جبل المكبر وبيت حنينا، واشترطت على عائلاتهم تحت التهديد بعدم الاحتفال أو تنظيم استقبال لبناتهم عند الإفراج عنهن.

كما قمعت قوات الاحتلال، تجمعا لذوي المعتقلات من مدينة القدس، أمام معتقل "المسكوبية"، خلال انتظارهم الإفراج عن بناتهم، وأغلقت الطرق المؤدية إلى المعتقل.

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