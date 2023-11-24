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رئيس التحرير
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أخبار العالم

رئيس COP28: لا يمكن التحول لاقتصاد منخفض الكربون بدون إشراك قادة الوقود الأحفوري

سلطان الجابر
سلطان الجابر

أكد الدكتور سلطان الجابر رئيس محادثات المناخ COP28، ووزير الصناعة الإماراتي، أن التخفيض التدريجي للوقود الأحفوري أمر لا مفر منه وضروري، ولكن كجزء من خطة انتقالية شاملة ومدروسة للطاقة تأخذ في الاعتبار ظروف كل دولة ومنطقة.

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وتابع  رئيس محادثات المناخ COP28 : "حجم واحد يناسب الجميع لن ينجح لذا نحتاج إلى أن نتحلى بالمرونة والسرعة، ويجب أن نرفع الطموح ولا يغيب عن بالنا أحد".

وفي تقرير نشرته رويترز، قالت الوكالة إن الجابر يتمتع، بسمعة طيبة في السعي الجاد لتحقيق النتائج، وأثار منصبه كرئيس لشركة بترول أبوظبي الوطنية الحكومية، قلق منتقدي البيئة القلقين بشأن التزامه بالحفاظ على دور الوقود الأحفوري في تحول الطاقة، لكن مؤيديه يقولون إنه يتمتع بالقدرة على إنجاز الأمور وتجاوز الانقسامات التي من شأنها تحقيق العمل المناخي.

مليارات الأرواح

وعندما كافحت المداولات التي جرت في مدينة أسوان المصرية الخلابة للتوصل إلى اتفاق بشأن إنشاء صندوق لمساعدة البلدان على التعافي من الأضرار الناجمة عن تغير المناخ، سارع جابر إلى التدخل، وفي مداخلة افتراضية، أخبر لجنة الأمم المتحدة المكونة من 24 عضوًا التي تناقش الصندوق أن حياة مليارات الأرواح تعتمد على التوصل إلى اتفاق.

وأوضحت رسالة جابر للمندوبين أنه لن يقبل الفشل.

ودعم رئيس مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، نهجًا شاملاً، لذلك سيكون ممثلو النفط والغاز، بما في ذلك الأمين العام لمنظمة أوبك هيثم الغيص، في المؤتمر.

وبدون إشراك قادة الوقود الأحفوري في محادثة المناخ، يقول جابر إنه لا يمكن أن يكون هناك تحول منظم إلى اقتصاد منخفض الكربون، وقد أثار هذا النهج قلق الناشطين في مجال المناخ.

يقول الجابر إن خبرته كرئيس لشركة نفط تزيد من قدرته على الاستفادة من الحلول، بعد شهرين من تعيينه قائداً لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، سافر جابر في مارس إلى هيوستن لحضور فعالية CERAWeek لصناعة الطاقة، حيث حث زعماء الوقود الأحفوري في العالم على الانضمام إلى المعركة ضد تغير المناخ، مستعيراً عبارة شهيرة من رائد فضاء أمريكي على متن مركبة فضائية متضررة خلال مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ. مهمة أبولو 13 عام 1970.

وقال جابر أمام ما يقرب من 1000 من الحضور: "هيوستن، لدينا مشكلة"، وحث الصناعة على السيطرة على الانبعاثات.

وقد عمل منذ ذلك الحين على جعل أكثر من 20 شركة في قطاع النفط والغاز والصناعات الثقيلة توافق على الالتزام بالحد من الانبعاثات في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين، بعد اجتماع أكثر من 60 من كبار المسؤولين التنفيذيين من قطاعات النفط والغاز والأسمنت والألمنيوم وغيرها من الصناعات الثقيلة.

ومن المتوقع الإعلان عن الاتفاق النهائي بشأن الالتزام في مؤتمر الأطراف الثامن والعشرين.

إن النجاح في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ (COP28)، والذي ستكون مهمته الأولى تعيين جابر رئيساً له رسمياً، سوف يعتمد على تحقيق التعاون بين أكبر الدول المصدرة لانبعاثات الكربون في العالم، الصين والولايات المتحدة.

وكرس جابر نفسه لدبلوماسية مكوكية  واعتمد على علاقة شخصية مع كل من مبعوث المناخ الأمريكي جون كيري ونظيره الصيني شيه تشن هوا للمساعدة في التوافق حول التزامات كبيرة بخفض انبعاثات غاز الميثان.

ومع ذلك، فإن القضية الأكبر المتمثلة في إنهاء الانقسامات حول الدور المستمر للمواد الهيدروكربونية، لم يتم حلها بعد.

COP28 وزير الصناعة الإماراتي محادثات المناخ انبعاثات الكربون الصين والولايات المتحدة

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