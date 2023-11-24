ممثل الكيانات الشبابية لحملة السيسي: تستهدف مشهدا انتخابيا يعكس مستوانا الثقافى والحضاري

قال حاتم متولي ممثل الكيانات الشبابية لحملة المرشح عبد الفتاح السيسى، أن المرشح عبد الفتاح السيسي حقق إنجازات غير مسبوقة فى ملف الشباب.

ووجه حاتم متولى، خلال مؤتمر مشترك من الحملة الرسمية للمرشح عبدالفتاح السيسي ومجلس القبائل والعائلات، الشكر للشباب الصامد أمام معبر رفح لدخول المساعدات لقطاع غزة.

تمكين الشباب

وأكد ممثل الكيانات الشبابية، أن الرئيس السيسى حرص منذ البداية على تأهيل وتمكين الشباب كما وفر تجارب حية لتمكينهم.

وأوضح ممثل الكيان الشبابية لحملة المرشح عبد الفتاح السيسى، أن الحملة تستهدف مشهدا انتخابيا يتميز بنسبه مشاركة مرتفعة، ومظهر شبابى يعكس المستوى الثقافى والحضارى.