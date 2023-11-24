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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كلوب عن لقاء السيتي: نواجه أقوى فريق بالعالم| وهذه أمنيتي لـ محمد صلاح

كلوب ومحمد صلاح
كلوب ومحمد صلاح

أكد مدرب ليفربول يورجن كلوب، أنه سيواجه "أقوى فريق في العالم"، عندما يحل ضيفا على مانشستر سيتي غدا السبت، في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويبتعد ليفربول عن المتصدر وحامل اللقب مانشستر سيتي بفارق نقطة واحدة، وينظر الكثيرون إلى هذه المواجهة، باعتبارها الأقوى في البريميرليج خلال السنوات الماضية.

وقال كلوب في مؤتمر صحفي قبل اللقاء: "أمامنا يوم صعب، إنه مانشستر سيتي أقوى فريق في العالم خلال السنوات القليلة الماضية، وإنهم أقوياء للغاية، لا شيء يمكنني قوله يجعلهم أضعف، وإلا سأفعل ذلك، قلناها مرارا وتكرارا العام الماضي مجرد ذكرى".

وتابع كلوب:"لا أتذكر تشكيل الموسم الماضي في مباراة السيتي ولا أريد المقارنة، الموسم الماضي لم نكن جيدين بما فيه الكفاية، لكن كان علينا إجراء تغييرات، فريقنا رائع لكننا نتقدم في السن ولم ننجح كما كنا سابقا".

واستكمل: "إذا جعلنا الأمر غير مريح بالنسبة لهم فلدينا فرصة، إذا كانوا مرتاحين في طريقة لعبهم، فلن تكون لدى أي فريق فرصة، ويبدو أننا اقتربنا قليلا هذا الموسم، لكننا بحاجة للفوز بمعارك حاسمة على أرض الملعب".

 

قال كلوب عن عودة اللاعبين الدوليين  إلى تدريبات الفريق بعد انتهاء فترة التوقف الدولية:"لقد عاد الجميع من فترة التوقف الدولية، لذلك يتعين علينا اتخاذ قرارات، وسننظر في عيونهم ونتحدث معهم ونتخذ القرارات، لقد قدموا جميعًا فترة دولية جيدة، ونونيز في حالة جيدة، ونريد استخدامه كلما أمكن ذلك".

وأجاب كلوب عما إذا كانت المنافسة بين ليفربول ومانشستر سيتي هي الأكبر في الكرة الإنجليزية هذه الأيام: "لا أعرف لكنها أصعب مباراة يمكن أن تلعبها منذ سنوات، وسيقرر المشجعون، لكن من الحكمة في كرة القدم أننا كنا بحاجة إلى وقت لنصبح منافسين على أرض الملعب".

وسئل كلوب عما إذا كان بإمكان نجمه محمد صلاح التحسن أكثر مما هو عليه الآن، رد كلوب: "بالطبع يمكنه التحسن، ونتوقع ذلك منه، لماذا يكون أول من يدخل المبنى وآخر من يخرج منه إذا لم يكن يريد التحسن؟ لكنه اكتسب خبرة على مر السنين لأنه يعرف الكثير عن اللعبة، مختلف تمامًا عما كان عليه عندما وصل إلى هنا، وإنه جيد حقًا مع زملائه في الفريق واللاعبين المهاجمين. إنه مميز جدًا، وأتمنى أن يستمر لفترة طويلة".

وتحدث كلوب عن الشراكة المثمرة في الآونة الأخيرة بين صلاح وداروين نونيز بقوله: "لا يمكنك أن تصبح لاعبًا في ليفربول إذا لم تكن ذكيًا، ويبحث داروين ومو عن بعضهما البعض، لكن يبدو أنهما لا يستبعدان اللاعبين الآخرين، إنها مجرد طريقة مختلفة للعب".

واستطرد: "مو يدعم الأولاد، جاء داروين إلى هنا بتوقعات كبيرة، وربما فهم مو الوضع بشكل أفضل ورأى إمكاناته وأراد مساعدته، دون إجراء محادثة أطول، كان ذلك بالتأكيد بداية شراكة مميزة جدًا".

ورفض كلوب التعليق على خصم 10 نقاط من رصيد إيفرتون نتيجة تجاوزات في قوانين اللعب المالي النظيف، وختم: "لست في قلب هذا الموضوع سمعت عن الخصم وعرفت أنهم استأنفوا هذا كل شيء ربما سيفعل الجميع ذلك الاستئناف".

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