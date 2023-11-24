صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

قرر السويسري مارسيل كولر، مدرب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، استبعاد الفرنسي أنتوني موديست من قائمة الأحمر لمواجهة ميدياما الغاني.

وكتب النجم أحمد حسن، عبر حسابه على “فيس بوك”: "استبعاد أنتوني موديست مهاجم النادي الأهلي من قائمة الأحمر لمباراة ميدياما غدا؛ للإصابة في العضلة الضامة".

ويواجه الأهلي نظيره ميدياما الغاني، غدًا السبت 25 نوفمبر، في التاسعة مساء، ضمن الجولة الأولى من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

مجموعة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

تضم المجموعة الرابعة ببطولة دوري أبطال إفريقيا والتي تضم الأهلي كلًا من ميدياما الغاني ويانج أفريكانز التنزاني هذا بجانب شباب بلوزداد الجزائري.