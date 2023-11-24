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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أنتم نمبر وان.. محمد رمضان يكرم جمهوره في حفل موسم الرياض

محمد رمضان
محمد رمضان

أحيا الفنان محمد رمضان، حفله الغنائي الساهر على مسرح محمد عبده أرينا، مساء اليوم الجمعة، 24 نوفمبر، ضمن فعاليات موسم الرياض في المملكة العربية السعودية. 

وقدم محمد رمضان، خلال الحفل، باقة متنوعة من أجمل أغانيه القديمة والحديثة، من بينها: (أقوى كارت، عندي كلام، مافيا)، وغيرها من الأغاني.

وحرص محمد رمضان، على توجيه الشكر لـ جمهوره في المملكة العربية السعودية، وداعبهم قائلا: «أنتم نمبر وان بالنسبالي». 

 

أغنية كأس الأمم

يقدم الفنان محمد رمضان الأغنية الرسمية لبطولة كأس الأمم الإفريقية كوت ديفوار 2023، والتي تحمل اسم أكوابا.

ويشاركه في الأغنية الإيفوارية الأسطورية، ماجيك سيستم من كوت ديفوار، المشهورة بأغنيتها العالمية بريميير جاو، والمغنية النيجيرية يمي ألادي صاحبة شهرة "جوني"، والمنتج الشهير داني سينثي.

 

أعمال محمد رمضان 

أعلن الفنان محمد رمضان عن طرحه أغنية جديدة اليوم بعنوان “عيد ميلادى”، وكتب عبر حسابه على تطبيق “إنستجرام”: "أغنية النهاردة عيد ميلادي مع المغني سكيلز.. طلبت تأجيلها والشركة في نيجيريا لم تستجيب".

وأضاف: "ولازم أنزلها النهاردة الساعة 5 على قناتي، لأن ده التزام في العقد، بس مش مهم تسمعوها، لأنها مش وقتها بالنسبة لينا".

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