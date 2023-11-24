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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

طارق الشناوي: عادل إمام صحته كويسة وأطمئن على حالته من شقيقه عصام

الفنان عادل إمام
الفنان عادل إمام

أكد طارق الشناوي الناقد الفني، أن الزعيم عادل إمام أيقونة الفن المصري ومدرسة خاصة في التاريخ الفني لدى مصر والعالم العربي، كاشفا عن أنه يطمئن على حالته الصحية من شقيقه الأصغر المنتج عصام إمام.

وقال طارق الشناوي، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الاعلامية اسما ابراهيم، على قناة القاهرة والناس، "عصام شقيق عادل إمام الأصغر بيطمني عليه ولو كتبت حاجة عنه يقولي عادل قرأ الموضوع ومبسوط وأتمنى يعود للعمل الفني من جديد"، مؤكدا أنه أكثر ناقد وجه نقد لعادل امام في أعماله الفنية.

وأشار طارق الشناوي، إلى أن هلا شيحه ارتكبت خطأ أو اثنين بإعلان الاعتزال ثم العودة، معلقا: باب التوبة مفتوحة ولو رجعت ترجع ولكن اعملها بعد العودة مكنتش على المستوى الفني المطلوب من حلا شيحة".

طارق الشناوى حبر سري عادل إمام الزعيم الفن حلا شيحة أعماله الفنية

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