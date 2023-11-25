هزم الصعب.. حازم لاعب الكاراتيه من ذوي الهمم يحصد برونزية العالم في بودابست

قال حازم الصباغ الطالب في كلية الآداب قسم التاريخ جامعة السويس، الثالث على العالم في رياضة الكاراتيه في بودابست ، إنه حقق حلمه لتمثيل مصر ورفع العلم المصري، معقبا: "بحب الرئيس عبد الفتاح السيسى ونفسي أقابله وأشوفه".



وذكر أنه يتمنى أن يصبح معيد في جامعة السويس، ويدرس التاريخ، مشددا على أنه يحب مصر، معلقا: "مصر هي أمي، ولما أكسب وأحقق حلمي عاوز أمثل مصر".

وكشف الإعلامي أحمد فايق، خلال برنامجه “مصر تستطيع” المذاع عبر فضائية “دي ام سي”، قصة الشاب حازم الصباغ ابن جامعة السويس، وكيف تغلب على إصابته بمتلازمة داون، وحصد بطولات في الكاراتيه.

