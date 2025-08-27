مطران شبرا الخيمة يترأس احتفال عيد مارجرجس بميت دمسيس بمشاركة قيادات الدولة|صور

نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والنائب البابوي لاحتفالات دير الشهيد مار جرجس بميت دمسيس، للتهنئة بالاحتفالات السنوية للدير، اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية وقيادات المحافظة التنفيذية والأمنية، وممثلي الأزهر الشريف والأوقاف، في تأكيد لروح الوحدة والمشاركة الوطنية.

حضر اللقاء صاحبا النيافة الأنبا صليب أسقف ميت غمر ودقادوس وبلاد الشرقية، والأنبا إكسيوس أسقف المنصورة، والقمص مكاري غبريال وكيل الدير، وعدد من الآباء الكهنة.

وفي سياق آخر ، صلى نيافة الأنبا إيلاريون أسقف البحيرة القداس الإلهي، في كنيسة الشهيد مار جرجس بمدينة أبو حمص التابعة للإيبارشية، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٢٨ من أبناء الكنيسة شمامسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما تفقد نيافته منشآت الكنيسة ومبنى المستشفى الملحق بها.