مخدرات وسلاح .. سقوط 4 عناصر إجرامية بالوادى الجديد

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات الأمن جهودهم لملاحقة وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة.

تمكنت الاجهزة الامنية فى مديرية أمن الوادى الجديد من ضبط (4 عاطلين "لهم معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الخارجة.. وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش، الهيروين"- فرد محلى وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- دراجة نارية "بدون لوحات معدنية").

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الإتجار والأسلحة النارية بقصد الدفاع.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة.