سيامة كاهن جديد للحدمة بمدينة الأندلس

سام نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة الأندلس.

وصلى نيافته القداس الإلهي، صباح اليوم، في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس أكرم فتحي كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس أغناطيوس.

وهذا من المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وصلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشهيد مار مينا الذي يحل غدًا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

وفي سياق آخر، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني مبنى ومنارات البوابة الجديدة للكنيسة ذاتها، التي تم تشييدها على محور شيزو آبي، وذلك في إطار زيارته لها أمس الأول، حيث عقد اجتماع الأربعاء بها.

كما إطلع قداسته على وثيقة رفات القديس موريس وبعض أعضاء الكتيبة الطيبية، الذي أهداه دير القديس موريس بسويسرا لنيافة الأنبا أكليمندس، ووَجَّهَ قداسة البابا بوضع الرفات بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر.