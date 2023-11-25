عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قِسَّان جديدان للخدمة في الشرق والحي الإماراتي ببورسعيد

كاهنان جديدان للخدمة
كاهنان جديدان للخدمة في بورسعيد

صلى نيافة الأنبا تادرس مطران بورسعيد القداس الإلهي، اليوم، بكنيسة الشهيد مارجرجس بحي الشرق ببورسعيد، وشاركه عدد من الآباء الكهنة، وسام نيافته عقب صلاة الصلح الدياكون ماركو مكرم، كاهنًا جديدًا باسم القس چورچ للخدمة بالكنيسه ذاتها، والدياكون مينا عوض، كاهنًا جديدًا باسم القس آبرآم، للخدمة بكنيسة السيدة العذراء والبابا كيرلس بالحي الإماراتي  ببورسعيد. 

 كان الكاهنان الجديدان قد نالا درجة دياكون (شماس كامل) بيد نيافة الأنبا تادرس، خلال القداس الإلهي الذي تولى نيافته خدمته.

 وهذا من المقرر أن يقضي الكاهنان الجديدان فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

كما سام نيافة الأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة، اليوم كاهنًا جديدًا للخدمة بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة الأندلس.

وصلى نيافته القداس الإلهي، صباح اليوم، في الكنيسة ذاتها، وعقب صلاة الصلح تمت سيامة الشماس أكرم فتحي كاهنًا على الكنيسة ذاتها باسم القس أغناطيوس.

 وهذا من المقرر أن يقضي الكاهن الجديد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة في دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

وصلى نيافة الأنبا أكليمندس الأسقف العام لكنائس قطاع ألماظة ومدينة الأمل وشرق مدينة نصر القداس الإلهي صباح اليوم، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر، بالتزامن مع الاحتفال بعيد الشهيد مار مينا الذي يحل غدًا.

وعقب صلاة الصلح صلى نيافته صلوات رسامة ١٦ من أبناء الكنيسة، شمامسة برتبة إبصالتس (مرتل).

 شارك في الصلوات كهنة الكنيسة وخورس شمامستها وشعبها ومن بينهم أسر الشمامسة الجدد.

وفي سياق آخر، افتتح قداسة البابا تواضروس الثاني مبنى ومنارات البوابة الجديدة للكنيسة ذاتها، التي تم تشييدها على محور شيزو آبي، وذلك في إطار زيارته لها أمس الأول، حيث عقد اجتماع الأربعاء بها.

كما إطلع قداسته على وثيقة رفات القديس موريس وبعض أعضاء الكتيبة الطيبية، الذي أهداه دير القديس موريس بسويسرا لنيافة الأنبا أكليمندس، ووَجَّهَ قداسة البابا بوضع الرفات بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة نصر.

مطران بورسعيد بورسعيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

سرق الشركة .. قرار عاجل ضد المتهم بالاستيلاء على أموال الرشيدي الميزان

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

مفاجأة بشأن صفقة عمر كمال عبد الواحد في الأهلي.. ما الجديد؟

مفاجأة في أسعار الدواجن بعد مقاطعة مطاعم شهيرة بسبب فلسطين

ترشيحاتنا

نيسان تصنع سيارات الدفع الرباعي الكهربائية الجديدة قاشقاي وجوك بالمملكة المتحدة

اختلاف المذاهب الفقهية.. لماذا يحدث ذلك في الشريعة الإسلامية؟

محمود فتح الله مدرب بيراميدز: أتمنى مواجهة الأهلي في نهائي دوري أبطال إفريقيا

المفوضية الأوروبية تطالب بوقف عنف المتطرفين في مستوطنات الضفة الغربية

بركات يوجه رسالة للنادي الأهلي قبل مواجهة ميدياما الغاني..وتحذير لـ كولر

بدا بالوقوف حدادا على أطفال غزة...آلاف السياح يحتفلون بإضاءة انوار أعياد الميلاد


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سيعادل رقم مايكل أوين| محمد صلاح على أعتاب إنجاز تاريخي في لقاء ليفربول ضد مانشستر سيتي.. هل يفعلها؟

ماذا يحدث للجسم عند تناول الملوخية؟

لوبتحب القهوة والشاي.. طرق فعالة للتخلص من الكافيين الزائد في الجسم

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ