أستاذ علوم سياسية: إسرائيل تنهار على يد فصيل فلسطيني وهذا يغضب أمريكا

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن الموقف الغربي تغير ناحية الأحداث فى غزة بعد الحراك الشعبي فى العالم.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن الموقف الرسمي لفرنسا وبريطانيا تغير بعد الحراك الشعبي، موضحا أن إسرائيل تنهار على يد فصيل فلسطيني وهذا يغضب أمريكا.

وتابع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري، وتتحكم الرقابة العسكرية فى مخرجات الإعلام هناك”.