أيمن الرقب: إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك في إسرائيل ما يسمي بالرقابة العسكرية، وأنه فى الحروب ممنوع لأى جهة إعلامية نشر أي خبر إلا من هذا المصدر وهو الرقابة العسكرية.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن إسرائيل تستخدم التعتيم الإعلامي الكامل حول الحرب على غزة، موضحا أن إسرائيل لا تنشر أي خبر إلا بعد التأكد منه وإبلاغ الأهالي وبالتالي يحدث عملية تعمية.

وتابع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس: “إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري، وتتحكم الرقابة العسكرية فى مخرجات الإعلام هناك”.