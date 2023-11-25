أيمن الرقب: ما حدث بمستشفى الشفاء بغزة جريمة.. وإسرائيل اعتادت على الكذب والتحريف

قال الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هناك 18 ألف يتيم فى غزة ، مشيرا إلى أن الصمت الدولي قاتل والعالم يكيل بمكيالين.

وأضاف الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، خلال حواره ببرنامج “بصراحة” المذاع عبر فضائية “الحياة”، تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن جريمة واحدة فى فلسطين لا تقارن بجرائم أوكرانيا، موضحا أن الإحتلال الإسرائيلي وقح ويتمادي فى وقاحته أمام صمت دولي.

وتابع الدكتور أيمن الرقب، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، أن ما حدث في مستشفى الشفاء بغزة جريمة.. وإسرائيل اعتادت على الكذب والتحريف.