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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

مخرج بطن الحوت في أزمة.. نقيب الممثلين يهدد بشطب الأعضاء المتأخرين عن سداد العضوية

كروان مشاكل
كروان مشاكل

أكد أشرف زكي أنه بصدد اتخاذ اجراءات صارمة ضد المخرج أحمد فوزي صارم ومنع تعامل أعضاء النقابة معه بعض ظهور أحد الدخلاء على الفن في مسلسله بطن الحوت، وشدد على انه سيمنح الأعضاء غير المسددين للاشتراك لمدة لا تتجاوز الثلاثة سنوات مهلة أسبوعين لسداد المبالغ المستحقة عليهم، وفى حالة عدم السداد سيتم شطبهم والإعلان عن أسمائهم لمنعهم من العمل.

 

مشيرا إلى أن القرار سيمتد بعد ذلك إلى شطب عضوياتهم من النقابة بشكل نهائي.

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وكان مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكى، أصدر قرارا بإيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل) وذلك لمخالفتهم قوانين النقابة.

وجاء في بيان نقابة المهن التمثيلية: "قرر مجلس إدارة نقابة المهن التمثيلية إيقاف التعامل مع الكاستنج دايركتور (أحمد تمام وخالد صفوت وأحمد إسماعيل)، وذلك لمخالفتهم قانون النقابة رفم 25 لسنة 1978، وقرر مجلس إدارة النقابة اتخاذ الإجراءات القانونية وإبلاغ النيابة العامة ضدهم".

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