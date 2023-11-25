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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

ندوة تعريفية بآداب عين شمس عن شروط التقديم لجوائز الدولة التشجيعية والتقديرية

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

استضافت كلية الآداب ،الدكتور علاء عبد الحليم مدير مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس،ندوة تعريفية عن شروط التقديم لجوائز الجامعة والدولة التشجيعية والتقديرية وجائزة الرواد، بحضور عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء الدين زين العابدين رئيس جامعة عين شمس، الدكتورة حنان كامل عميدة كلية الآداب ، واشراف الدكتور حاتم ربيع وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وأكد الدكتور حاتم ربيع على أهمية تقديم أكبر عدد من أعضاء هيئة التدريس للحصول هذه الجوائز ، ودور ذلك في المساهمة في حصول الكلية على أعلى التصنيفات دوليا، كما أكد أن الدكتورة حنان كامل عميدة الكلية وجهت بزيادة معدلات آليات التحول الرقمى ، في التواصل مع أعضاء هيئة التدريس ، لإخطارهم بمستجدات الخدمات التى يقدمها مكتب المنح والجوائز بالجامعة، وأنها بصدد وضع خطة لتطوير قطاع الدراسات العليا والبحوث بما يتوافق مع رؤية ورسالة الكلية في الحصول على الريادة التعليمية والتصنيف الدولى، والإقليمى والعربي، ولتحقيق التميز المستدام.

من جانبه أشاد الدكتور علاء عبد الحليم مدير مكتب المنح والجوائز ، بالإقبال الملحوظ من قبل أعضاء هيئة التدريس بكلية الآداب حيث أنها من أكثر الكليات مشاركة من خلال أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة .

كما قدم شرحا تفصيليا لإجراءات التقدم والمتابعة للمتقدمين من أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعة لجوائز الدولة من أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا وكذلك جوائز الجامعة على كافة مستوياتها بجامعة عين شمس.

واستعرض الدكتور علاء الدين عبد الحليم معلومات عن المركز ونبذة عن الهدف من انشاءه ورؤيته ورسالته و الجهود المبذولة من مكتب الجوائز للمتابعة للعلماء والرواد المرشحين والحاصلين على الجوائز . 

وأكد على أن هذه الندوة تهدف إلى المتابعة وتقديم الدعم الفني لكافة لإدارة العلاقات الثقافية بالكلية في مجال الجوائز  ومتابعة الأداء وتقديم الدعم الفني لكافة أعضاء هيئة التدريس الراغبين في التقدم للجوائز الى جانب الانعقاد الدوري للاجتماعات واللقاءات للوقوف على أهم المستجدات ومناقشة جميع المعوقات وتذليلها .

كما أكد أن الجامعة تحرص على دعم وتعزيز الكفاءات الأكاديمية والفنية لأعضاء هيئة التدريس، بهدف تعزيز مكانتهم وتحفيزهم للمشاركة الفعّالة في المسابقات والجوائز المحلية والوطنية، ويأتي هذا الجهد الرامي إلى تعزيز التفوق الأكاديمي والابتكار في إطار استراتيجية الجامعة لتعزيز تصنيفها العالمي وريادتها في مجال التعليم العالي من خلال كوادرها على كافة المستويات.

مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية بكلية الآداب 2
مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية بكلية الآداب 2
مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية بكلية الآداب 1
مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية بكلية الآداب 1
مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية بكلية الآداب
مكتب المنح والجوائز بجامعة عين شمس ينظم ندوة تعريفية بكلية الآداب
كلية الاداب مكتب المنح والجوائز جامعة عين شمس Jobs Education

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