مؤتمر جماهيري للمستقلين الجدد بمحافظة أسوان تأييدا للسيسي

عقد حزب المستقلين الجدد مؤتمرا جماهيريا بمحافظه اسوان لدعم وتاييد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي.

واكد دكتور هشام عناني ان هذا اللقاء باتي ضمن المؤتمرات التي أعلن الحزب عن انعقادها كجزء منً خطه الحزب لدعم الرئيس السيسي لانتخابه لفتره رئاسيه قادمه استكمالا لمسيره التنمية.

واكد احمد حلمي خليل امين الحزب بالمحافظه ان الحزب شهد حضور كثيف من القيادات السياسيه والمهتمين بالشأن العام في محافظه اسوان وحظي المؤتمر بحضور للمرأه الأسوانية.

وأكد أحمد حلمي خليل أن المؤتمر تم في جو مفعم بالتأييد للرئيس السيسي وتم استعراض ماقدمه الرئيس علي مدار العشر سنوات القادمه وكذا تم استعراض اهتمام الرئيس وزياراته المتكرره لاسوان والجنوب .

واستطرد خليل بأن محافظة أسوان هي احدي المحافظات المستفيده من مشروع حياه كريمه والذي احدث طفره ملموسه في قري المحافظة

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