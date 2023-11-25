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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في عيد الطفولة.. ثقافة أسيوط تنظم قوافل لاكتشاف المواهب بالمدارس

فعاليات ثقافية وفنية
فعاليات ثقافية وفنية

نظم قصر ثقافة أحمد بهاء الدين للطفل المتخصص بأسيوط، مجموعة متنوعة من الفعاليات ضمن برنامج القوافل الثقافية الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، لاكتشاف وتنمية مواهب الطلاب المتميزين، وفقا لبروتوكول التعاون مع وزارة التربية والتعليم، وفي إطار الاحتفال بعيد الطفولة.

وفي السياق قدّم الأديب عاطف العزازي لقاء حول مراحل تطور الشعر العربي وأبرز خصائصه، تلاه فقرة اكتشاف مواهب فنية وأدبية في مجالات الشعر، والقصة، الغناء و الأداء المسرحي والفنون الشعبية.

كما تم تدريب الطلاب على تقديم عدد من الاسكتشات المسرحية حول كيفية التواصل مع الآخرين ونبذ التنمر، إشراف د. چوزيف ثابت ود. شيماء كامل.
وقدمت الفنانة هند محمد محاضرة بعنوان "الفن وأنواعه" تناولت خلالها مفهوم الفن وتطوره عبر العصور، تلاها ورشة لتعليم أساسيات الخط العربي للفنانة إيمان وهبة.

ونظم القصر عددا من الورش الفنية المتنوعة منها ورشة لتعليم أساسيات الرسم والتلوين، أعقبها ورش أشغال يدوية متنوعة منها ورشة تصميم حقيبة وأدوات منزلية بالجوخ والخيش، ورشة إعادة تدوير خامات من البيئة، ورشة تعليم التطريز وأساسيات الخياطة بالباترون، ورشة تصميم بلوزة بالكروشيه، وأخيرا ورشة تصميم أشكال جمالية بالتلي (النسيج) بهدف الحفاظ على ذلك الفن الشعبي الأصيل.

أقيمت الفعاليات بإشراف إقليم وسط الصعيد الثقافي، بكل من مدرسة التحرير الرسمية التجريبية للغات، والانتصار الرسمية، والزهراء الإبتدائية المشتركة للدمج.

وضمن الأنشطة المنفذة داخل القصر احتفالا بعيد الطفولة، قدم كورال الطفل للموسيقى العربية مجموعة من الأغاني الوطنية وأغاني الأطفال بقيادة المايسترو نصر الدين أحمد، تلاه ورشة فنون شعبية للفنان خالد نصر، وورشة حكي ومسابقات ثقافية للأطفال. ونفذت ورشة عمل إكسسوارات بالخرز الملون، وتدريب الأطفال على تصميم ماكيت صندوق خاص بالانتخابات، لتوعية الأطفال بأهمية إبداء الرأي.

قصر ثقافة أحمد بهاء الدين الهيئة العامة لقصور الثقافة عمرو البسيوني وزارة التربية والتعليم بعيد الطفولة تطور الشعر العربي

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