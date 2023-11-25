الاحتلال يعتقل 17 فلسطينيا خلال ساعات أمس

قال نادي الأسير الفلسطيني أن الجيش الإسرائيلي قد اعتقل 17 فلسطينيا في الضفة الغربية المحتلة منذ أمس، وفق ما ذكرت وسائل إعلام فلسطينية.

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم (السبت)، حملة اعتقالات خلال اقتحامها عددا من مدن الضفة الغربية منها نابلس ومخيم عسكر الواقع شرقها، عشية ليلة من الاحتفالات بإطلاق سراح نساء وشباب فلسطينيين من السجون الإسرائيلية.

اقتحم جنود الاحتلال مدينة الخليل، وبلدة قباطية جنوب جنين شمال الضفة الغربية، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية، وفي وقت سابق، دخلت قوة من الجيش الإسرائيلي مدينة البيرة في الضفة الغربية أيضاً وداهمت منزلاً في حي جبل الطويل يعود لعائلة الجيوسي.