مستشار الأكاديمية العسكرية: مصر غيرت واقعها بمشروعات حياة كريمة للمواطنين

قال اللواء نصر سالم ، مستشار الأكاديمية العسكرية للتدريب ، فى كلمته أمام مؤتمر نقابة المعلمين، إن العالم موقفه تغير تجاه مصر بعد دولة 30 يونيو وتولى الرئيس السيسى قيادة سفينة الوطن .

وأضاف أن الرئيس السيسي، بنى قدرة مصر الشاملة فى كل المجالات السياسية والدبلوماسية والعسكرية والاقتصادية والاجتماعية، وتقوية الجيش المصرى ، واطلاق التنمية فى كل المجالات ، واستعادة الاستقرار والأمن والأمان .

وأوضح اللواء نصر سالم أن مصر غيرت واقعها بمشروعات حياة كريمة للمواطنين ، ومشروعات تنمية كبيرة ، ومنها زيادة رقعتها الزراعية ب 4 مليون ونصف فدان ، ومشروعات الصحة والنقل والاسكان ، وتطوير التعليم .

وقال إن العالم ينظر إلينا الآن باحترام لدولة قوية ، لديها إرادة ومواقف راسخة خاصة تجاه القضايا الدولية ومنها الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية.