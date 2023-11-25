مصادر إسرائيلية تكشف عن تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم مشبوه بالجليل الغربي

ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ان صافرات الإنذار دوت في مستوطنات إيلون في الجليل الغربي قرب الحدود اللبنانية.

وأشارت وكالة الصحافة الفلسطينية صفا نقلا عن مصادر عبرية، إلى انه تم تفعيل الدفاعات الجوية لاعتراض جسم مشبوه عقب دوي صفارات الإنذار في الجليل الغربي.

وأطلق جيش الاحتلال الإسرائيلي النار باتجاه "فان رابيد" قرب الوزاني لمدنيّين يعملون بقطف الزيتون.



ودخلت الهدنة الفلسطينية حيز التنفيذ امس الجمعة، في تمام الساعة 7 صباحاً

وذكرت كتائب القسام في بيان لها أن الهدنة تسري لمدة 4 أيام يرافقها وقف جميع الأعمال العسكرية من كتائب القسام والمقاومة الفلسطينية وكذلك العدو الصهيوني طوال فترة التهدئة.

كما يتوقف الطيران المعادي عن التحليق بشكل كامل في جنوب قطاع غزة بالإضافة الي توقف الطيران المعادي عن التحليق لمدة 6 ساعات يومياً من الساعة الـ 10 صباحاً وحتى الــ 4 مساء في مدينة غزة والشمال.

ويتم الإفراج عن 3 أسرى فلسطينيين من النساء والأطفال مقابل كل أسير صهيوني واحد كما يتم خلال الــ 4 أيام الإفراج عن 50 أسيراً صهيونياً من النساء والأطفال دون الــ19 عاماً.

كما يتم يومياً إدخال 200 شاحنة من المواد الإغاثية والطبية لكافة مناطق قطاع غزة وكذا يتم يومياً إدخال 4 شاحنات وقود وكذلك غاز الطهي لكافة مناطق قطاع غزة.