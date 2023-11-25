أختام الجمهورية وأجهزة تزوير .. القبض على مزوري المحررات الرسمية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم تزوير المحررات الرسمية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة إدارة البحث الجنائى بقطاع الأحوال المدنية قيام (شخصين "لهما معلومات جنائية") بتكوين تشكيل عصابى تخصص فـى تزوير المحررات الرسمية مقابل مبالغ مالية.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما.. وبحوزتهما (4 أختام شعار الجمهورية و9 أكلاشيهات "منسوبين لجهات مختلفة"- 4 أجهزة تستخدم فـى التزوير- 254 أصول وصور لشهادات ومستندات مزورة ومعدة للتزوير- - 18 أصل وصور مصدرات خالية البيانات ومحررات بأسماء أشخاص).

بمواجهتهما إعترفا بنشاطهما الإجرامى. تم إتخاذ الإجراءات القانونية.