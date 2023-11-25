ضياء الفقي:الاتفاق على الهدنة بمعادلة محتجز إسرائيلي واحد أمام 3 أسرى فلسطينيين

قال الدكتور ضياء حلمي الفقي عضو المجلس المصري للشئون الخارجية ، إن أهم بنود الهدنة بين فلسطين وإسرائيل هو التوقف التام للعمليات العسكرية لجيش الاحتلال الإسرائيلي وايضا للمقاومة الفلسطينية، وتبادل للمحتجزين عند حماس الأسري داخل السجون الاسرائيلية ولكن بمعادلة ١ إلى ٣ ، فكل محتجز إسرائيلي امامه ٣ من الأسري الفلسطينين من النساء والأطفال دون التسعة عشر عام.

واشار الفقى خلال لقائه ببرنامج صباحنا مصري، المذاع على فضائية المصرية، إلى انه ايضا من بنود اتفاقية الهدنة هو السماح لدخول ٢٠٠ شاحنة يوميا المساعدات الإنسانية، و ٤ شاحنات للوقود وغاز الطهي، وتوقف الطيران الإسرائيلي من التحليق توقفل تاما لمظة ٦ ساعات يوميا ولمدة ٤ ايام ويتم التفاوض لخروج المحتجزين والتسليم والتسلم من خلال قيادة مصر لهذه الهدنة.

لماذا وافقت أمريكا وإسرائيل على امضاء الهدنة؟

ولفت عضو المجلس المصري للشئون الخارجية، الى أن إسرائيل وافقت على هذه الهدنة نظرا للضغوط الكبيرة على إسرائيل في الداخل والخارج، مضيفا ان هناك ايضا ضغوط كبيرة على أميركا، حيث شكر الرئيس الأمريكي جوبايدن الرئيس السيسي في مكالمة هاتفية علي قيادته للمفاوضات وقيادته للوصول الي هذه الهدنة، وشكر الجهود المصرية القطرية الأميركية، مؤكدا أنه يشعر بانه اصبح فى مأذق والضغوط الشعبية كبيرة عليه.

لم يكن أمام نتنباهو سوي الرضوخ للهدنة

واستطرد ضياء حلمي الفقي، أن نتنياهو يواجه مشكلات داخلية فهناك بعض المظاهرت الإسرائيلية التى اقيمت وتطالت بعودة المحتجزين، فلم يجد نتنياهو بدا من أن يرضخ لهذه المظاهرت والضغوط الداخلية فقد ارجئ الالة العسكرية قليلا حتي يتثني له أخذ بعض المحتجزين.