الهيئة العامة للاستعلامات : مصر تواصل جهودها لإيصال المساعدات الإنسانية لغزة

عرضت فضائية “القاهرة الإخبارية”، خبرا عاجلا، حيث أكد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، استلام مصر كشفًا بأسماء 13 محتجزًا بقطاع غزة و39 فلسطينيًا معتقلا في السجون الإسرائيلية من المقرر تبادل الإفراج عنهم اليوم.



وأشار رئيس الهيئة العامة للاستعلامات إلى إجراء اتصالات مصرية مكثفة حاليا للتوصل إلى إطلاق عدد أكبر من الأسرى الفلسطينيين بالسجون الإسرائيلية ومن المحتجزين في غزة





وشدد “رشوان” على أن الجهود المصرية أسفرت عن تحرك اليوم ما يزيد عن 50 شاحنة مساعدات من منفذ رفح إلى شمال قطاع غزة، وذلك بالتنسيق مع كافه الأطراف.