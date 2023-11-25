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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

ميرهان حسين محامية أمام هانى سلامة فى "الذنب"

ميرهان حسين وهانى
ميرهان حسين وهانى سلامة

أعربت الفنانة ميرهان حسين، عن سعادتها بالتعاون مع الفنان هاني سلامة في مسلسل "الذنب" وتعتبر اول تجربة لهم سويا.

وأضافت ميرهان، في بيان صحفي انها تجسد شخصية تدعي "سميرة" محامية وان دورها يجمعها بالفنان هاني سلامة، ووصفته بالفنان "الخلوق" حيث يدور العمل في إطار تشويقي ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

وتابعت تصريحاتها أن الأعمال التي تضم  ١٠ حلقات من اقرب الأعمال لقلبها لأسباب كثيرة اهمها وجود السيناريو قبل التصوير وايضا أنها أصبحت لغة العصر مع الجمهور.

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مسلسل الذنب 

ومسلسل الذنب مكون من 10 حلقات فقط، والقصة لـ شاهيناز الفقي، وسيناريو وإخراج رضا عبد الرازق، ويُشارك في العمل مجموعة من النجوم منهم هاني سلامة، درة، ميرهان حسين، ماجد المصري، محمد القس، وآخرين.

يُذكر أن آخر أعمال ميرهان حسين، مسلسل "الونش"، والذي شاركت في بطولته مع عدد من النجوم منهم محمد رجب، محمود عبد المغني، ميمي جمال، منة فضالي، إيهاب فهمي، وهو من إخراج إسماعيل فاروق وتأليف أحمد عبد الفتاح.

وتدور أحداثه في إطار درامي حول هفوة صغيرة في ماضي "حسن الونش" لم يُعِرها اهتماماً وهو يصعد من القاع الى القمة، تظهر تبعاتها القاسية على هيئة "نوّارة" الفتاة الشعبية لتكشف حقيقة تعصف بحياة "حسن" واستقراره الزوجي وسمعته كرجل أعمال معروف.

ميرهان حسين الفنانة ميرهان حسين مسلسل الذنب هاني سلامه الفنان هانى سلامة

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