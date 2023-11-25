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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

الابتكار والتطوير.. خبير يوضح دور الجامعات في بناء مستقبل مصر الاقتصادي

دور الجامعات في بناء
دور الجامعات في بناء مستقبل مصر الاقتصادي

أكدت الدكتورة أمل شمس، الخبيرة التربوية، والأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، على أهمية التعاون الوثيق بين ربط المخرجات البحثية بالصناعة في سبيل تعزيز منظومة البحث والتطوير في مصر، حيث يعد البحث والتطوير أساسًا أساسيًا في تحقيق التقدم والتنمية.

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الابتكار والبحث العلمي

وأوضحت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، أن الجامعات تعتبر مراكز للابتكار والبحث العلمي، موضحة أن دور الجامعات لا يقتصر على تقديم المعرفة النظرية بل يتجاوز ذلك إلى تطبيق هذه المعرفة في مجالات الصناعة والتكنولوجيا.

رؤية مستقبلية

أشارت الخبيرة التربوية، إلى أن الجامعات تمثل أرفع المؤسسات التعليمية، وأن البحث والتطوير الذي تقوم به الجامعات يلعب دورًا حاسمًا في تقديم إسهامات فعالة في منظومة البحث والتطوير في الدولة، وترى أن هذا يتطلب تعاونًا وثيقًا بين الجامعات والمؤسسات المختلفة، حيث يمكن أن يقوم التعاون بتحديد احتياجات المجتمع وتوجيه البحث نحو تحقيق التقدم والتنمية.

ربط المنتج البحثي بالصناعة

وأضافت الدكتورة أمل شمس، أن التطورات الاقتصادية في العالم تتسارع اليوم، وتصبح البحوث العلمية والتقنية قوة دافعة للابتكار والتنمية، حيث تأخذ الجامعات مكانة مهمة في هذا السياق، وتلعب دورًا حيويًا في توجيه الأبحاث نحو خدمة المجتمع وربط المنتج البحثي بالصناعة، موضحة أن مؤسسات التعليم العالي تلعب دورًا فاعلاً في توفير الخبرات والمعرفة العلمية لتلبية احتياجات الصناعة وتعزيز قدرتها التنافسية، ويمكن للصناعة أن تستفيد من البحوث والابتكارات التي تتولدها مؤسسات التعليم العالي لتحسين عملياتها وتطوير منتجاتها وخدماتها.

ولفتت الأستاذة بكلية التربية جامعة عين شمس، إلى أهمية المواصلة في توجيه الأبحاث والابتكارات نحو احتياجات الصناعة، وأن يتعاون الباحثون مع القطاع الصناعي لفهم احتياجاته وتوجيه الأبحاث لتحقيق تأثير أكبر على الاقتصاد.

دور الجامعات العلمي والتقني

وشددت الخبيرة التربوية، على أهمية فحص قدرات الجامعات العلمية والتقنية، والتعرف على احتياجات المؤسسات المختلفة والمجتمع بشكل عام، مشيرة إلى أن هذا التحليل يسهم في تحديد مسارات بحثية واضحة يمكن أن تلبي احتياجات المجتمع وتسهم في تقديم حلول علمية وتقنية.

الابتكار والريادة

في ختام أكدت الدكتورة أمل شمس، على أهمية دور الجامعات في تعزيز الابتكار والريادة، وموضحة أن التعاون الفعال بين مؤسسات التعليم العالي والصناعة، يمكن تعزيز التحول الاقتصادي والتنمية المستدامة في مصر، ويكون الطريق لتحقيق نتائج إيجابية تسهم في تقدم مصر في مجال البحث والتطوير.

الابتكار البحث العلمي الصناعة تعزيز منظومة البحث Jobs Education

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